شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية تنعي مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينعى وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذى وافته المنية أمس.

وإذ يتقدم وزير الخارجية وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللكُتاب والمفكرين وأسرة الصحافة المصرية، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.

رحم الله الفقيد الذي كان قامة صحفية مرموقة ورمزًا من رموز الصحافة المستنيرة ومثالا يُحتذى به في العمل الوطني المخلص والدؤوب، حيث أسهم خلال مسيرته المهنية في الدفاع عن قضايا الوطن بكل تفان ونزاهة، وكان له دور ملموس في إثراء الحياة الفكرية والصحفية في مصر والوطن العربي.