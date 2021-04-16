شكرا لقرائتكم خبر عن 9 خطوات تكفل لك تجاوز الحظر المفروض علي صلوات اسبوع الالام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في اطار اجراءات عودة تقييد الخدمات الكنسية والقداسات، والتي اتخذتها كافة الايبارشيات في ربوع مصر، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها كافة المطرانيات مع معاودة الموجة الثالثة لجائحة «كورونا»، قرر الأنبا إشعياء مطران طهطا، مطران ايبارشية طهطا وجهينه للأقباط الارثوذكس بسوهاج، ان يصلي الشعب 6 قداسات، تبدأ من أحد «التناصير» حتي المقبل 24 أبريل الجاري والملقب كنسيا بـ «سبت لعازر»، وذلك بنسبة حضور 25% من سعة الكنيسة ( أي على فرد يجلس على كنبة بمفرده)

وتابع البيان المفصل لايبارشية طهطا، ان الشعب سيحضر 11 «بصخة» ــ والبصخة هي صلوات اسبوع الالام ــ، وتكون جميعها بالحجز المسبق.

كشف الأنبا اشعياء في بيانه عن المناسبات التي يمنع فيها حضور الشعب، حيث يحضرها فقط رعاة الكنائس وعدد من الشمامسة، وهي جمعة ختام الصوم، أحد الشعانين، خميس العهد، الجمعة العظيمة، ليلة ابو غالمسيس، وكذلك قداس عيد القيامة المجيد.

واعطي مطران طهطا وجهينه، عدة ارشادات للشعب القبطي، لتفعيل اقامة كنيسة المنزل في 9 خطوات، اولها: تجهيز «ترابيزه أو»كرسي«ووضع قماش اسود أو طرحه سوداء، ويعمل فيها 5 صلبان (4 صلبان في الاركان والصليب الخامس في الوسط) من ورق أبيض ونثبتهم بالدبابيس .

2 ــ صورة للسيد المسيح المصلوب، سواء ورقية أو داخل برواز، ونضعها على «الترابيزة» وامامها شمعة.

3ـ لو امكن يكون التليفزيون ناحية الشرق .

4 ــ كل فرد من أفراد الاسرة يرتدون زي الخروج وليس بملابس المنزل اثناء الصلاة لكي نشعر اننا امام الله وفي حضرته، وبذلك نجعل المنزل كنيسة.

5ــ السيدات والشابات والفتيات يضعن فوق رؤوسهن الايشارب لاننا امام الله.

6ــ ان كان هناك في الأسرة شمامسة مصرح بارتداء «التونية» ـــ ملابس الخدمة الشماسية .

7 ــ نقف بدون احذية أو ما يشابه ذلك أثناء الصلاة، كأننا داخل الهيكل، لكي نشعر بقدسية الصلاة.

8 ــ نتابع قراءات البصخة المقدسة مع التليفزيون، وفي ايدينا كتاب «ترتيب اسبوع الالام».

9 ــ الالتزام بالوقوف خلال قراءة الانجيل، والاشتراك في الصلوات والتسبيح.

يأتي ذلك في إطار التفويض الذي منحه من قبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمطارنة وأساقفة الكنيسة، لاتخاذ ما يناسب من القرارات في إطار الوضع الصحي بكل منطقة.

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