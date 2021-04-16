شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: السيطرة على انبعاثات محطتي كهرباء حلوان والغردقة بمنظومة الرصد الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه في إطار سعي الوزارة لتكثيف جهودها وتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للإنبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية، وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئي لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتحقيق مؤشراتها في أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء جنوب حلوان المركبة، والواقعة بمنطقة أطفيح بالجيزة وتابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وأيضا الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء الغردقة الغازية الواقعة بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم ربط كلاً من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون )، والظروف المرجعية والتأكد من مطابقتها للأسس والقواعد الموضوعة بهذا الشأن .

وأوضحت «فؤاد»، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بمحافظة الجيزة بلغ عدد (7) منشآت تمثل (26) مدخنة، ومنشأة صناعية واحدة بمحافظة البحر الأحمر تمثل (6) مداخن، بينما بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 80 منشأة تمثل 372 مدخنة .

وأضافت وزيرة البيئة، أن تلك الجهود تأتي في إطار تفعيل التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية من خلال فروع جهاز شؤون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.