شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة في مسجد الغنيمي بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد الغنيمي، بقرية كفر الغنيمي التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، ومحمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان «دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله عز جل»، تحدث فيها عن فضل القرآن الكريم، فهو كلام الله ينطق بالحق ولا يشبه كلام المخلوقين، سائلا المولي عز وجل أن يرزقنا قوة الإيمان وحسن الفهم بالقرآن

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة إفتتاح المسجد وتهيئته، لإستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.