شكرا لقرائتكم خبر عن ازالة 300 حالة إشغال في حملة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس محمود سعد بحملة مكبرة شارك فيها أشرف حمزاوي نائب رئيس المركز واللواء حسام حامد مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب والعميد محمود نبيل مأمور مركز الفشن والنقيب محمد عقيل وكيل إدارة شرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات والمتابعة بالوحدةوالإعلانات والمواقف والبيئة والكهرباء والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.

وقال رئيس المدينة محمود سعد أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من ثلاثمائة حالة إشغال للطريق العام بشارع المستشفى والطريق الدائري والتي تنوعت بين إشغالات الباعة الجائلين والمقاهي وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على أفران شواء لحوم ودجاج وعربات يد، وموازين وحوامل حديدية وخشبية، وكراسي بلاستيكية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة