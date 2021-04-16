شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى وإعادة تدفق مياه الشرب بطريق السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تم الانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسي للصرف الصحى بطريق فيله ، و بدء اعادة تدفق مياه الشرب للمناطق والأحياء السكنية الواقعة على طريق السادات .

وكان خط الطرد الرئيسي الذي يربط بين محطة الرفع رقم 11 بالكرور بمحطة الرفع رقم 13 بالشلال بطول 3.5 كم وبقطر 600 مللي شهد كسرا مفاجئا ادي لانقطاع المياه، نظراً لتهالك الخط ويقع في منطقة منخفضة، حيث شهدت عملية الإصلاح صعوبة بسبب تراكمات المياه ، مما أستدعي تدخل قوات ومعدات الحماية المدنية بالتعاون مع معدات شركة المياه لشفط هذه التراكمات .