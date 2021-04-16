شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يعزي في وفاة مكرم محمد أحمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن برقية عزاء للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ ورئيسه الكاتب الصحفي كرم جبر، أعرب خلالها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد الذي وافته المنية صباح أمس.

وقال الرئيس الفلسطيني في برقيته: «تلقينا بأسف وحزن كبيرين نبأ وفاة الكاتب الصحفي الكبير الأخ مكرم محمد أحمد؛ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق؛ ونقيب الصحفيين المصريين الأسبق؛ والأمين العام السابق لاتحاد الصحفيين العرب؛ الذي أمضى جل حياته بالعمل الإعلامي المتميز؛ وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمتة،وسنتذكر وشعبنا بكل اعتزاز كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية».

وأضاف: «باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسي؛ نتقدم لكم بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية؛ داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته؛ ويسكنه فسيح جناته؛ وأن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء».