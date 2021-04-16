شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1225 حالة إشغال و تحرير 28 محضر لمخالفة لمواعيد الغلق في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية كثفت جهودها خلال أولي ايام شهر رمضان من خلال شن حملات مكثفة بجميع الأحياء والمراكز والمدن على مدار اليوم للتأكد التزام المحال العامة والمنشأت التجارية بتطبيق مواعيد الغلق المعلنة والإجراءات الإحترازية للحد من أنتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم حرصًا على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار أن الحملات أسفرت خلال يوم عن رفع 1225 حالة إشغال وغلق ٤ مقاهي ومحال لمخالفتهم الإجراءات الإحترازية وتحرير 28 محضر لعدم الألتزام بمواعيد الأغلاق والتحفظ على ٥٧٥ شيشة .

وأشار محافظ الجيزة، أن الحملات تهدف إلى تحقيق الانضباط والقضاء على جميع المظاهر السلبية في الميادين والشوارع لإعادة الوجه الحضاري، موكدآ على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الدائم بالشارع وعدم السماح بوجود أية تعديات بالطرق العامة ومنع الانتظار الخاطي للسيارات أعلي أرصفة المشاه .

كما كما وجه رؤساء الأحياء بمواصلة الحملات بالتنسيق الأجهزة الأمنية لرفع كافة الإشغالات خاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي إلى جانب تكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.