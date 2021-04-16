شكرا لقرائتكم خبر عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى جميع المحافظات والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر موقع هيئة المساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة للمسلمين فى المدن المصرية المختلفة، والتى تزايد البحث عنها، وأهمها موعد أذان المغرب فى شتي محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 16 أبريل 2021.

وعرض أيضًا موقع دار الافتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة في المدن والمحافظات المصرية المختلفة والتى أعدتها هيئة المساحة المصرية عن اليوم الجمعة 16 أبريل 2021.

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 فى المدن والمحافظات المصرية

المدينة موعد أذان المغرب موعد أذان العشاء القاهرة 06:23 م 07:44 م الإسكندرية 06:29 م 07:52 م طنطا 06:25 م 07:47 م المنصورة 06:23 م 07:45 م الزقازيق 06:23 م 07:44 م أسيوط 06:20 م 07:39 م سوهاج 06:18 م 07:36 م بنى سويف 06:23 م 07:43 م المنيا 06:23 م 07:42 م قنا 06:13 م 07:31 م أسوان 06:10 م 07:26 م مطروح 06:40 م 08:03 م الغردقة 06:10 م 07:28 م الخارجة 06:22 م 07:39 م الإسماعيلية 06:20 م 07:41 م دمياط 06:22 م 07:45 م السلوم 06:49 م 08:11 م نويبع 06:08 م 07:28 م حلايب 05:54 م 07:09 م شرم الشيخ 06:09 م 07:28 م الفيوم 06:24 م 07:44 م 6 أكتوبر 06:24 م 07:45 م كفر الشيخ 06:25 م 07:47 م الحامول 06:25 م 07:47 م بلطيم 06:25 م 07:47 م طابا 06:10 م 07:30 م راس سدر 06:17 م 07:37 م الطور 06:12 م 07:31 م دهب 06:08 م 07:28 م ابوزنيمة 06:15 م 07:35 م راس غارب 06:13 م 07:32 م القصير 06:07 م 07:24 م برنيس 06:00 م 07:16 م سفاجة 06:09 م 07:27 م مرسي علم 06:04 م 07:20 م شلاتين 05:59 م 07:14 م سيدى برانى 06:46 م 08:09 م الضبعة 06:35 م 07:57 م العلمين 06:33 م 07:55 م واحة سيوة 06:45 م 08:05 م موط(الداخلة) 06:28 م 07:45 م الفرافرة 06:33 م 07:51 م البويطى 06:30 م 07:50 م باريس 06:21 م 07:37 م المحلة الكبرى 06:25 م 07:47 م الحمام 06:25 م 07:47 م نجع حمادى 06:15 م 07:33 م بورسعيد 06:20 م 07:42 م السويس 06:18 م 07:39 م العريش 06:14 م 07:36 م الطور 06:12 م 07:31 م دمنهور 06:27 م 07:49 م ادفو 06:12 م 07:28 م اسنا 06:13 م 07:30 م الأقصر 06:13 م 07:30 م القاهرة الجديدة 06:22 م 07:43 م توشكى 06:15 م 07:30 م الدلنجات 06:27 م 07:48 م كاترين 06:11 م 07:30 م السادات 06:26 م 07:48 م الصالحية الجديدة 06:22 م 07:43 م العاشر من رمضان 06:21 م 07:42 م العاصمة الادارية الجديدة 06:22 م 07:43 م العبور 06:22 م 07:44 م الفشن الجديدة 06:23 م 07:43 م المنصورة الجديدة 06:26 م 07:49 م النوبارية الجديدة 06:21 م 07:43 م بدر 06:30 م 07:51 م بنى مزار الجديدة 06:16 م 07:36 م بورسعيد الجديدة سلام 06:17 م 07:39 م بئر العبدالجديدة 06:23 م 07:45 م توشكى الجديدة 06:16 م 07:31 م حدائق العاصمة 06:18 م 07:39 م رشيد الجديدة 06:13 م 07:35 م رفح الجديدة 06:26 م 07:48 م سفنكس الجديدة 06:21 م 07:43 م شرق العوينات 06:10 م 07:25 م غرب النوبارية 06:20 م 07:42 م

وطالب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بأهمية الابتعاد السلبيات وتضييع الأوقات في الأعمال غير المفيدة على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والحرص على العمل المفيد والنافع وتدريب النفس على الابتعاد عن المحرمات والمعاصي في شهر رمضان الكريم.

وأكد مفتي الجمهورية بوجود معان كثيرة مستفادة من شهر رمضان وأول تلك المعان هي التدريب على الصبر، مشيرًا إلي أن الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين بالجنة.

وأشار فضيلة مصر إلي وجوب أداء الصلوات الفائتة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «اقْضُوا للهَ الذي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رواه الْبُخَارِيُّ.

- صورة أرشيفية