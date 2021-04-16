شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد الغنيمي بتكلفة 9 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

إفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد الغنيمي بقرية كفر الغنيمي التابعة لرئاسة مركز منيا القمح، والمقام على مساحة 950م2 بتكلفة 9 مليون جنيه، وذلك على نفقة وزارة الأوقاف، بالتعاون مع المحافظة والجهود الذاتية من أبناء القرية.

أوضح وزير الاوقاف، أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين لاداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية، مشددا على ضرورة التطبيق الحاسم للاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد لمواجهة الامراض والاوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الاسلام السمحة، مشيرا إلى أن المسجد يضم مصلي للسيدات بخلاف مصلي للرجال.

شارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية.