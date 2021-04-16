شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة «هنجملها» تكرم وزير القوى العاملة بسبب دعمه لزراعة الأشجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها» بتكريم وزير القوى العاملة محمد سعفان، بإهدائه درع المبادرة تقديرا لدوره الفعال والملحوظ في دعم المبادرة وأنشطتها في مختلف المحافظات

وجه الوزير الشكر والتقدير لأعضاء فريق عمل مبادرة «هنجملها»، مؤكداً أن المبادرة تسهم في نشر الوعى البيئى في مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعي البيئي للمواطنين،، مشيراً إلى أن مبادرة «هنجملها» تستهدف زراعة أشجار مثمرة في كافة المحافظات

وطالب الوزير فريق عمل المبادرة بضرورة بذل المزيد من الجهد لا سيما في تخيل افكار جديدة ومتنوعة خلال الفترة القادمة.

من جانبه أوضح «قبطان» أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعي البيئي، وذلك من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

تقديراً لدوره الفعال في دعمها مبادرة " هنجملها " تكرم وزير القوى العاملة