شكرا لقرائتكم خبر عن مساجد الاقصر تستقبل المصلين في اول جمعة بشهر رمضان 2021 وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مساجد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر بقيادة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، اليوم الجمعة، المواطنين بالمساجد على مستوى محافظة الأقصر وذلك لأداء أول صلاة جمعة في رابع ايام من شهر رمضان 2021، وذلك في جو من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة كورونا.

وألقى الشيخ حسن منصور، امام وخطيب المسجد العتيق باسنا خطبة اول جمعة والتى تناولت «رمضان شهر القرآن» وفضائل الشهر الكريم وان رمضان 2021 جاء بالخير والبركات داعين الله عز وجل أن يرفع الوباء والبلاء عن مصرنا الحبيبة ويحمى اهلها وشعبها من كل سؤ .