شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى تطلق تطبيقا لميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير لقطاع التحول الرقمي، والمستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائى للهيئة بوزارة التعليم العالى والمستشار القانونى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حول إطلاق مشروع معلومات تطبيق قضايا الدولة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ويحمل اسم Info Legal ويهدف إلى ميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية وإدارة ومتابعة قضايا الوزارة بكل تفاصيلها بشكل إلكتروني، بالإضافة إلى إصدار تنبيهات بمواعيد الجلسات المستقبلية.

وأفاد التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن تطبيق قضايا الدولة يعد أول إنتاج متكامل لفريق التطوير بوحدة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، برئاسة المهندسة هبة عادل وعضوية المهندسة أسماء أبوبكر والمهندسة رحاب رضا، وبالتنسيق مع فريق إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وسيعمل التطبيق على تلبية احتياجات الكليات بالجامعات المصرية، والعديد من المعاهد البحثية التابعة للوزارة، وسيتم تثبيت نسخ من هذا النظام الجديد لدى المؤسسات التابعة للوزارة.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق يتمتع بالعديد من المزايا التالية:

•تسجيل وأرشفة قضايا الوزارة فى قاعدة بيانات موحدة بالإدارة.

•واجهة سهلة الاستخدام (friendly user interface) يمكن لأى مستخدم التعامل معه بسهولة.

•المرونة، حيث يمكن أن يعمل مع الأنظمة الأخرى فى مؤسسات التعليم العالى المختلفة.

•الإطلاع على كافة البيانات الخاصة بكل قضية وتجنب تكرار القضايا، حيث أن النظام يرفض تسجيل أى قضية قد تم تسجيلها مسبقًا.

•يمكن من خلال التطبيق البحث عن أى قضية مُسجلة فى قاعدة البيانات.

• يمكن الدخول إلى التطبيق من خلال أى جهاز مُتصل بالإنترنت بنظم تأمين خاصة.

• إمكانية تسجيل عدد كبير من البيانات والملفات الخاصة بكل قضية.

• يحتوى النظام على أكثر من 14 ألف قضية حتى الآن.

• يُرسل التطبيق إشعارات تذكير بتاريخ الجلسات القادمة قبل موعدها بأسبوع.