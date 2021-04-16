شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيهات.
-البصل الأحمر بـ 5.
-الكوسة بـ 11.5 جنيهات.
-الجزر بـ 5.5جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 11 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 .
-الليمون بـ 27.7 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 13.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5جنيه.
-اليوسفى بـ 9.5جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 27.
- البسلة بـ 8جنيهات.
-البرتقال البلدى بـ 5 جنيه.