شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: توزيع وجبات الإفطار على منازل المستحقين أكرم من موائد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن منع إقامة موائد الرحمن، جاء ضروري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات لتصدي لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه يمكن توزيع الوجبات علي مستحقين في منازلهم ، ذلك هو الأكرم للانسان بدلا من الجلوس علي طاولة في الشارع .