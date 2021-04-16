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وزير الأوقاف: توزيع وجبات الإفطار على منازل المستحقين أكرم من موائد الرحمن

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن منع إقامة موائد الرحمن، جاء ضروري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات لتصدي لانتشار فيروس ، مضيفا أنه يمكن توزيع الوجبات علي مستحقين في منازلهم ، ذلك هو الأكرم للانسان بدلا من الجلوس علي طاولة في الشارع .

 

وقال وزير الأوقاف خلال لقاء عقده بالائمة في قصر ثقافة منيا القمح علي هامش زيارته لمحافظة الشرقية، إن ما يحدث في مصر من أعمار المساجد لم تشهده دولة أخري، موضحا أنه تم افتتاح خلال الفترة الماضية 1369 مسجد منهم1277 احلال وتجديد كاملا، منهم 111 في الشرقية.

 

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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