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الداخلية توزع الهدايا على الأطفال بدور الرعاية

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القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة الداخلية على المشاركة فى الإحتفال بيوم اليتيم خلال أبريل 2021 .. والعمل على تقديم كافة سُبل الدعم للأطفال الأيتام ، وذلك من خلال التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم زيارات لعدد من دور رعاية الأيتام "من ذوى الإحتياجات الخاصة- الأصحاء" المودعين بدور الرعاية، حيث تم إهدائهم بعض الهدايا الرمزية ، وكذا توقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازم لهم بالمجان .

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع ، والتواصل الفعال بما يُسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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