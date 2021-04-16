شكرا لقرائتكم خبر عن مأموريات من الأحوال المدنية لمنازل المواطنين لاستخراج بطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية مأمورية لتصوير مواطنين أحدهما بالمستشفى والآخر بمنزله وتجديد بطاقتى الرقم القومى لهما بمحافظة (القاهرة) وتم عمل الإجراءات اللازمة، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

وواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة" بالفروع الجغرافية على مستوى الجمهورية التابعة لقطاع الأحوال المدنية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.