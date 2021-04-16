شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 205 رحلات جوية إلى عدة جهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة على مدار 24 ساعة 205 رحلات جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تنقل على متنهم قرابة 22100 راكب

وحسب مصادر بالمطار فان صالات السفر ستغادر منها 105 رحلة تنقل على متنها 10595 راكب إلى عدة جهات مختلفة منها نيويورك لندن فرانكفورت ميونخ باريس أمستردام روما بودابست بوخارست كييف ميلانو فيينا أثينا أسطنبول أديس أبابا لارناكا دبى الشارقة أبوظبى مسقط البحرين تونس عمان موسكو السليمانية ميلانو عدن صبيحة دوالا بيروت

فى حين تستقبل صالات الوصول بمطار القاهرة 100 رحلة تنقل على متنهم 11505 راكب قادمين من عدة وجهات مختلفة منها واشنطن نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام أثينا فيينا كييف ميلانو أسطنبول أديس أبابا لارناكا عمان مسقط جدة دبى الشارقة أبوظبى بيروت الخرطوم بغداد.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل ،PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .