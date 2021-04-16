شكرا لقرائتكم خبر عن أمن أسوان يضبط 3 متهمين بحوزتهم 8 أطنان من حجارة خام الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، من ضبط أجولة حجارة يستخرج منها خام الذهب، وذلك جنوب محافظة أسوان، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات لحين العرض على النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضخ البيان الصحفى لمديرية أمن أسوان، أنه في مجال التنقيب عن خام الذهب، تم ضبط 3 متهمين، وسيارتين، و220 جوالا تزن حوالي 8 أطنان من حجارة يستخرج منها الذهب، و5 هيلتي، ومولد كهرباء، و2 أسطوانة بوتاجاز، وبطارية سيارة، وجاري عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق فى الواقعة.

وتابع البيان، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط متهمين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن 400 جرام و130 جرام حشيش، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 704 أحكام على النحو التالي: 2 جنايات، و153 حكم حبس جزئي، و30 حكم حبس مستأنف، و360 حكم غرامات، و159 أحكام المخالفات.

وأضاف البيان، أنه في مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية على النحو التالي، 4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وقضيتي استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضيتي بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضية سلع منتهية الصلاحية.

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 589 مخالفة مرورية علي النحو التالي، التصالح الفوري في 95 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 99 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 122 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 115 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط توك توك بدون ترخيص، و6 توك توك حجز إداري بناء علي قرار المحافظ.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان ـــ دائرة مركز أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطي أقراص مخدرة.