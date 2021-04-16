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مباحث القاهرة تضبط 4 تجار مخدرات بعد مداهمة بؤرة إجرامية بعين شمس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة، في القبض على 4 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة نشاط إحدى البؤر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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