حارس خائن وصديق طماع.. حل لغز مقتل مسنة داخل منزلها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حارس فيلا خائن وصديق باحث عن المال ارتكبا جريمة قتل مؤسفة في حق مسنة بمنطقة حدائق الأهرام لكن جهود الشرطة كشفت تفاصيل الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الهرم بالعثور على جثة ربة منزل "بها سحجات وكدمات متفرقة داخل مسكنها بدائرة القسم ووجود متعلقاتها مصوغات ذهبية، مبالغ مالية عدا هاتفي محمول.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس سكن المجني عليها - عامل.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن الرائدان عبد الباقي أمين ومحمد سعودي والنقيب محمد سلطان معاوني مباحث الهرم من ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأنهما استوليا على هاتفي محمول، مبلغ مالي.

وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.