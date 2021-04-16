بعد مقتل "مدمن".. سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة المخدرات بطريق الكريمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات الإيقاع بتشكيل عصابي يتاجر أفراده في مخدر الهيروين بطريق الكريمات.

تبلغ للأجهزة الأمنية من إحدى المستشفيات بوصول جثة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة إثر إصابته بعيار ناري.

توصلت التحريات إلى أن المجنى عليه من متعاطي مخدر الهيروين ويتردد على أحد أوكار ترويج وبيع ذلك المخدر " كائن بطريق الكريمات الصحراوي " وأثناء توجهه ومرافقيه كلٍ من (ميكانيكى-سائق، مقيمان بمنطقة حلوان بالقاهرة) لشراء مخدر الهيروين من مروجيه، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين العناصر الإجرامية القائمة على بيع مخدر الهيروين وقام مروجي الهيروين بإطلاق أعيرة نارية تجاههم أصابت إحداها المجنى عليه وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

وبتكثيف الجهود تم تحديد المتهمين 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" واتخاذهم من منطقة عرب الحصار البحرية بطريق الكريمات الصحراوي مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتواجدهم بأحد المنازل بقرية نجوع العرب.

باستهدافهم تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقيه آلية، 2 بندقية FN - كمية من الطلقات والخزائن - 15 أسطوانة خام من مخدر الهيروين وزنت 3,450 كيلو جرام– مبلغ مالي- 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"- 6هواتف محمول.

واعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الهيروين ، وأضافوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف للتواصل مع عملائهم والدراجتين الناريتين لسهولة تنقلهم وهروبهم بالمناطق الصحراوية.