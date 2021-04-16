القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة صاحب كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام حاصل على بكالوريوس – مقيم بدائرة مركز شرطة بني عبيد بالدقهلية؛ بإدارة وإنشاء كيان تعليمي وهمى للعلوم الصحية والتدريب على اعمال التمريض، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وترويجه لشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات ومؤسسات تعليمية دولية "خلافاً للحقيقة" لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة ، زاعماً لعملائه أن الشهادات التي يمنحها للدارسين تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج "خلافاً للحقيقة" وذلك نظير مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبط المتهم وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها "خلافاً للحقيقة" – عدد من الكتب الخاصة بالمواد التعليمية التي تدرس بذات الأكاديمية - إيصالات نقدية لبعض المبالغ المالية المتحصلة من عملاء الأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة وكارنيهات الدارسين بالأكاديمية – لوحة إعلانية مدون عليها إثم الأكاديمية المشار إليها – مبلغ مالي) ، وكذا (2 جهاز كمبيوتر ) بفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.