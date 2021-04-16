تحرير 5 آلاف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية عن ضبط 4932 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2350 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 200 مخالفة السير بدون تراخيص، 41 مخالفة موقف عشوائي، 35 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.