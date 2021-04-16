شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع محمد سعفان وزير القوي العاملة سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وكذلك بوحدات التدريب المتنقلة في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، للوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، مما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وأعلن الوزير عن بدء الدورات التدريبية بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة المهن المختلفة من ٢٥ أبريل الجاري وحتى ٢٤ يونيو القادم للشباب من الجنسين الذكور والإناث.

محافظ قنا يشهد ختام الدورة التدريبية بالازهر - صورة أرشيفية

ومن جانبها قالت منى الأطروش مدير المديرية: إن هذه الدورات التدريبية ستتم على مهن ميكانيكا السيارات ( ديزل- بنزين)، ومهنة التبريد والتكييف، والتفصيل والحياكة، وكهرباء الالكترونيات، ومدة الدورة التدريبية شهرين كاملين ضمن برنامج التدريب التحويلي بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

وأضافت مدير المديرية أن المركز يحتوي على أحدث الآلات والمعدات اللازمة للتدريب، لافتة إلى أنه يتم التدريب على أيدي مدربين متخصصين في تلك المهن وعلى درجة عالية من الكفاءة، ويحصل المتدرب في نهاية التدريب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل في هذا المجال .

وأوضحت، أن الأوراق المطلوبة للتسجيل في تلك الدورات هي: صور من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وشخصية، والمؤهل الدراسي إن وجد، على أن يتم التقديم بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه: المنطقة الصناعية بجوار بنزينة التعاون أمام مصنع الجلاد للأثاث، للتواصل عن طريق رقم التليفون ٠١٠٦٥٦٢٧٦٠٥ .

محافظ قنا يشهد ختام الدورة التدريبية بالازهر - صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية