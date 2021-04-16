شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي بسوق في شعبي ببغداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق الشعبية بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أودى بحياة عدد من الأشقاء العراقيين وأسفر عن إصابة عدد آخر من المدنيين الأبرياء.

وتُعرب مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين؛ مؤكدة وقوفها إلى جانب العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تستهدف النيل من استقراره وأمنه وسلامة مواطنيه.

تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة في محطة وقود بمدينة الحلة بالعاصمة العراقية بغداد، والذي أسفر عن مقتل نحو 100 شخص وفق حصيلة مبدئية، 24 نوفمبر 2016. - صورة أرشيفية

مقتل أكثر من 20 شخصاً في تفجير انتحاري وسط بغداد - صورة أرشيفية