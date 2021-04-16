شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢ طن علف حيواني مجهول المصدر في حملة تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين .

ومن جانبه عبدالرؤوف سويلم، مدير إدارة تموين كفر صقر حملة على أصحاب أنشطة تجارية لبيعهم سلع ومواد مجهولة المصدر، أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٨١٧ جنح طوارئ امن دولة، وتم التحفظ ٢٤٢ لتر زيت سيارات وصاحب المضبوطات مقيم بإحدى قري مركز فاقوس، كما تحرير محضر برقم ٨١٨ جنح طوارئ أمن دولة، وتم التحفظ على ٣٥ علبة مواد غذائية «ملبن»، مجهولة المصدر وزن العلبة الواحدة ٤.٥ كيلو جرام.

كما قام مسئولي الحملة بتحرير المحضر رقم ٨١٩ جنح طوارئ أمن دولة، وتم التحفظ على ٢ طن علف حيواني مجهول المصدر معبئتين في عبوات سكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.