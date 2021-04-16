شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين يكشف آخر تطورات مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين ورئيس شركة وادي النيل المنفذة لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، إن المشروع شهد طفرة في الفترة الأخيرة نتيجة ثورة إدارية في جامعة القاهرة وفهم للأمور الهندسية وفهم لما حدث من تطورات وقرارات اقتصادية.

وأكد رئيس شركة وادي النيل، أنه منذ 3 سنوات ونصف لم يكن هناك أي منشأ في مشروع الإسكان، لافتًا إلى أنه لولا القرارات السريعة والإيجابية التي اتخذها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ولجنة الإسكان، كان من الممكن أن يتوقف مشروع الإسكان مثل مشروعات كثيرة أخرى حدث لها مثل هذه العثرات التي نتجت عن تصحيح المسار الاقتصادي المصري وتغيير سعر الصرف للجنيه، وما تبعه من تأثير على تكلفة المشروعات الإنشائية.

وأشاد المهندس هاني ضاحي، بإدارة جامعة القاهرة في اتخاذ قرارات سريعة لتنفيذ المشروع ليصبح واقعا حقيقيًا، ويدخل بخطوات متسارعة حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع قارب على الإنتهاء تمامًا من جميع مراحله ليضم 5000 وحدة سكنية لصالح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة وشركة وادي النيل بذلتا جهودًا كبيرة جدا رغم العثرات التي صادفت المشروع نتيجة القرارات الاقتصادية وارتفاع أسعار مواد البناء، قائلًا: اليوم يعتبر تحقيق الحلم الذي بدأ من 2010 وتجاوز مراحل كثيرة جدًا ليصبح حقيقة على أرض الواقع.

ومن جانبهم، أشاد عدد من الحاجزين الذين تسلمول عقود وحداتهم السكنية بالمشروع، حيث قالت إحدى الحاجزات إن المشروع كان حلما وكونه ينفذ بهذه الجودة فهذا عمل ضخم، وأضاف آخر، أن موقع المشروع مميز جدا وسعر الوحدة السكنية بالمقارنة بأسعار وحدات سكنية أخرى تقل بنسبة كبيرة عن وحدات سكنية أخرى في كمبوندات قريبة من المشروع، فيما أشاد آخرون بالتشطيب الخارجي للمشروع وسرعة إنجازه في مدة قصيرة جدًا.

ووجه الحاجزون الذين تسلموا عقودهم في احتفالية جامعة القاهرة بتسليم عقود الدفعة الأولى من الوحدات السكنية، الشكر للدكتور محمد الخشت على دعمه للمشروع، مع تمنياتهم باستمراره في إدارة الجامعة لفترة أخرى.

جدير بالذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر، يقام على مساحة 175 فدانا، ويُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وهو مشروع غير ربحي يهدف إلى تقديم إسكان عالي الجودة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وخلال السنوات الماضية استطاعت الإدارة الحالية للجامعة بناء 425 عمارة بإجمالي 5 آلاف وحدة سكنية، وهو إنجاز كبير مقارنة بالمشروعات المناظرة ورغم الصعوبات التي واجهت المشروع، وتتولى عملية بناء المشروع وتشطيبه شركة وادي النيل إحدى أكبر الشركات المصرية.

وفي الفترة من 1 أغسطس 2017 حتى 30 يونيو 2020 تم سداد أقساط من ثمن أرض المشروع والتي بلغت مئات الملايين، وإسقاط الغرامات الموقعة على المشروع من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر بقيمة 320 مليون جنيه، حيث أنه في حالة تأخر الجامعة في تنفيذ المشروع كانت الغرامات الكبيرة ستعيق إنجاز المشروع وسحب الأرض، مما يشكل عبئًا على أعضاء هيئة التدريس والعاملين الحاجزين بالمشروع.