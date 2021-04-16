شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 35 محضر إشغالات و23 محضر عدم ارتداء الكمامات في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر، واللواء نادر وصفى مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والعميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، ومحمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، حملة مكبرة مساء الخميس، لتحقيق الانضباط العام وضبط الأسواق ورفع الإشغالات والتعديات على مستوى مدينة الأقصر.

واستهدفت الحملة حي جنوب متضمنة شارع المدينة المنورة وشارع الخليج والتليفزيون والطيب، وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ٣٥ محضر إشغال طريق، ٢ محضر شيشه، ١٥ بائعا متجول، ٧ محاضر نظافة، ٣٨ مضبوطات، ٢٣ محضر كمامة، ٦ مخالفة قرار، و٦٣ إزالات إدارية، كما حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عدد 9 قضايا تموينية، 5 عدم إعلان عن الأسعار، عدد 3 عدم وجود شهادة صحية، بالإضافة إلى مخبز سياحي بدون ترخيص.

شارك في الحملة المقدم خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق، والدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والرائد محمد عبدالعزيز رئيس مباحث شرطة المرافق والنقيب شاذلي صابر، ومسؤولي مجلس مدينة الأقصر، وذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة مدى التزام المحال التجارية والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية.