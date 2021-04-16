شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 82 شيشة داخل المقاهي وتحرير 64 محضراً في حملة بإسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، حملة مكبرة برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الاشغالات بالمجلس، والشاذلي سعد أحمد، والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، بناءاً على تعليمات المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والتي شملت المرور على شوارع المدينة والقرى لمتابعة إلتزام والمحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وعدد 10 محاضر عدم ارتداء كمامة، وتنفيذ 33 إزالة إدارية، وضبط 82 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.