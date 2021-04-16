شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 82 شيشة داخل المقاهي وتحرير 64 محضراً في حملة بإسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مساء أمس الخميس، حملة مكبرة برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة، وعبدالرحيم طايع نائب رئيس المدينة، ومختار عبدالمنعم رئيس قسم الاشغالات بالمجلس، والشاذلي سعد أحمد، والنقيب محمد فتحي رئيس وحدة شرطة المرافق بإسنا، بناءاً على تعليمات المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والتي شملت المرور على شوارع المدينة والقرى لمتابعة إلتزام والمحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وعدد 10 محاضر عدم ارتداء كمامة، وتنفيذ 33 إزالة إدارية، وضبط 82 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
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