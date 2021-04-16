شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجدين ببنها والعبور بتكلفة 7.5 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف في القليوبية، افتتاح مسجدين جديدين ليضافا إلى المساجد التي تم افتتاحها ودخولها الخدمة سابقًا، وهم مسجدا الواحد الأحد بالحي التاسع بمدينة العبور ومسجد عبدالحليم هاشم بقرية شبلنجة بمركز بنها.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات صحفية أن مسجد الواحد الأحد بالحي التاسع بمدينة العبور، مقام على مساحة 700 متر، وبلغت تكلفته الإجمالية 7 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد عبدالحليم هاشم تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم على نفقة وزارة الأوقاف بمبلغ 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى جهود ذاتية شاركت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة 26 مسجدًا موزعة على قرى ومدن المحافظة.