شكرا لقرائتكم خبر عن شوشة : استصلاح وزراعة 460 ألف فدان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تسعي لزيادة رقعة الأراضي الزراعية بشمال سيناء، وجعل سيناء سلة الغذاء في مصر.

أضاف المحافظ، في تصريح له، أن المشروع القومي لتنمية سيناء والذي بدأ عام 1994، لتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا إلى الرقعة الزراعية، منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و275 ألف فدانا داخل شمال سيناء.

أشار المحافظ إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضى الزراعية بشمال سيناء، وأنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدان يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.