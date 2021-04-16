شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يوضح أطول وأقصر أيام رمضان فى ساعات الصيام بالقاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ يشهد تفاوتاً فى عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها.

وتابع المعهد فى بيان له : ونظرًا لأننا نتجه ناحية فصل الصيف فبطبيعة الحال نجد أن أول يوم فى رمضان هو الأقصر وآخر أيامه هو الأطول، وتختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي.

وأوضح المعهد أن الموقع الجغرافى يحدد طول اليوم والليل لكل موقع، ومن الناحية الفلكية فإن عدة أيام رمضان هذا العام ثلاثون يوماً تبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021م وتنتهى بيوم الموافق الأربعاء 12 مايو 2021م.

وأشار المعهد : ويبلغ أقصر يوم 14 ساعة فى أبو سبمل بمحافظة أسوان وتليها مدينة توشكى بفارق دقيقتين ثم أسوان بفارق 4 دقائق، بينما يبلغ أطول يوم 15 ساعة و21 دقيقة فى دمياط والسلوم بينما فى كفر الشيخ وبورسعيد والإسكندرية ومرسى مطروح تصل عدد ساعات الصيام فى آخر أيام الشهر إلى 15 ساعة و20 دقيقة.

وفى القاهرة فإن أول أيام الشهر كان الأقصر بعدد ساعات صيام تصل إلى 14 ساعة و20 دقيقة بينما اليوم الثلاثون هو الأطول بعدد ساعات تصل إلى 15 ساعة و14 دقيقة.