شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تسيطر على انبعاثات مداخن محطتى كهرباء جنوب حلوان والغردقة بمنظومة الرصد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه فى إطار سعي الوزارة لتكثيف جهودها وتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للإنبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية ،وكذلك تنفيذا لأهداف البعد البيئى لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وتحقيق مؤشراتها فى أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية.فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء جنوب حلوان المركبة، والواقعة بمنطقة أطفيح بالجيزة و تابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وايضا الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء الغردقة الغازية الواقعة بمحافظة البحر الأحمر حيث تم ربط كلاً من عناصر (الجسيمات الصلبة الكلية، ثاني أكسيد الكبريت، اكاسيد النيتروجين، اول أكسيد الكربون ) .والظروف المرجعية والتأكد من مطابقتها للأسس والقواعد الموضوعة بهذا الشأن .

وأوضحت فؤاد، فى بيان، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية بمحافظة الجيزة بلغ عدد (7) منشآت تمثل (26) مدخنة. ومنشأة صناعية واحدة بمحافظة البحر الأحمر تمثل (6) مداخن . بينما بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 80 منشأة تمثل 372 مدخنة .

وأضافت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتى فى إطار تفعيل التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والكهرباء للحفاظ على الهواء، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر بصورة مباشرة على البيئة. مشيرة إلى أنه يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر لرصد أي انبعاثات بإستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.