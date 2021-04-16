شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن إطلاق تجريبى للبوابة الرقمية المعلوماتية يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان إطلاق تجريبى للبوابة المعلوماتية المكانية فى أول يوليو المقبل، كاشفا عن أن البوابة سوف تتيح مؤشرات وبيانات تساعد فى اتخاذ القرار والتوجيه الملائم، وذلك من خلال تغذيتها بكافة البيانات الخاصة بالخدمات التى تقدمها الوزارة.

وأوضح الوزير أن البوابة ستتيح مؤشرات عن بعض الخدمات التى تقدمها الوزارة خاصة فى مجالات التدريب المهنى، والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال خرائط جغرافية تتيح تفاصيل لمراكز التدريب المهنى الثابتة ووحدات التدريب المتنقلة على مستوى 27 محافظة، فضلاً عن مكاتب التشغيل التابعة للوزارة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بديوان عام الوزارة، منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، بحضور كبار مسئولى الوزارة، لبحث إطلاق البوابة الرقمية المعلوماتية المكانية للخدمات التى تقدمها الوزارة " GIS" بالتعاون بين الجانبين .

ووجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديرى العموم بالوزارة بالتأكد من أن كافة البيانات التى سوف تستخدم فى تغذية البوابة من واقع قواعد بيانات حقيقية من خلال مركز معلومات الوزارة حتى تتيح البوابة مؤشرات حقيقية تساعد فى اتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة .

من جانبه/ أبدى هايلى سعادته بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، مؤكداً أن البرنامج يهدف إلى المساهمة فى تحقيق أهداف الوزارة والتى ستفيد العديد من الشباب والقطاعات المختلفة، موجهًا الشكر للوزير، وكل أعضاء فريق العمل المشترك القائم على هذه البوابة .

وخلال اللقاء تم عرض نموذج للبوابة للتشاور حول أبرز الملامح والأدوات التى تتيحها تمهيدًا لإطلاقه رسميا .

حضر اللقاء من جانب الوزارة حسين صبرى مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وخالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وأمال لبيب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وإيمان عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، ومن جانب المنظمة آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية، ومنة أنور مسؤول بالبرنامج.