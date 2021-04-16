شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة فلكية نادرة .. غدا اقتران القمر مع المريخ الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقترن القمر مع كوكب المريخ الأحمر غدًا 17 أبريل بعد غروب الشمس، وتستمر الظاهرة من بداية غروب الشمس وحتى الساعة ١١ مساء تقريبا وينظم معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية غدا السبت حفلا لرصد ظاهرة اقتران القمر والمريخ في المقر الرئيسي بمدينة حلوان.

وأكد المعهد في بيان له أن لحظة رصد الظاهرة تبدأ في الساعة السابعة والنصف مساء، كما بين المعهد أن الدعوة مفتوحة لجميع من يرغب في المشاركة وتصوير الظاهرة، والعمل على تغطيتها إعلاميًا.