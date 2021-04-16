شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يصل الشرقية لافتتاح مسجد بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وذلك في إطار زيارته لإفتتاح مسجد الغنيمي بمركز ومدينة منيا القمح، بحضور الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من الأئمة والدعاة.

وأوضح محافظ الشرقية أن مسجد الغنيمي هو أحد المساجد التي تم إنشاؤها قديما قبل أن يعاد تأهيله وتطويره خلال الفترة الماضية، من قبل وزارة الأوقاف بالإضافة إلى المساهمة من قبل الأهالي بالجهود الذاتية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الأوقاف بعدد من الأئمة والدعاة بقصر ثقافة منيا القمح، يتحدث خلاله الوزير عن تجديد الخطاب الديني، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المساجد لمواجهة جائحة كورونا، ثم يقوم بإفتتاح مسجد الغنيمي وأداء صلاة الجمعة بالمسجد، وذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 37 مسجدًا جديدًا، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا بالمحافظة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة الشرقية منذ أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 114 مسجدًا، منها 111 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وترميمًا.