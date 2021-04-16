شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت المصادر إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية.

وأضافت المصادر أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.

يذكر أن المعبر شهد الأسبوع الماضي تنقل 2568 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 1274 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع 1294 مسافرًا.