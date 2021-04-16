شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تشيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت مديرية أوقاف شمال سيناء بقيام المساجد في مختلف مدن المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الصلوات، خاصة صلاتي العشاء والتراويح.

وأكد بيان صادر عن المديرية، اليوم الجمعة، أنه تشيد المديرية بالتزام الأئمة والعاملين بالمساجد بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط العمل بفتح المساجد في الصلوات وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وأشار البيان إلى أن رواد المساجد يشيدون باهتمام قيادات الأوقاف بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية والمفتشين وحرصهم على متابعة استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتعقيم بالمساجد والأخذ بالإجراءات الاحترازية، ويؤكدون أنه عادت إلينا روح رمضان التى افتقدناها العام الماضى بسبب فيروس كورونا المستجد.