شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن موعد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بناصر الجديدة غرب أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1/ 6 /2021، وحتى يوم الخميس 24 /6 /2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز عمارات بالحي الأول، وفيلات بالحي الثانى بالمدينة لحاجزيها، والمخصصة بالقرعة العلنية، وبنظام الحجز الإلكتروني، مضيفاً أنه يُصرح لمالك القطعة، توكيل من ينوب عنه في الاستلام بموجب توكيل رسمي معتمد، ويتم إحضار (بطاقة الرقم القومى - إيصال سداد القسط الأول).

وقال المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»: سيتم تسليم قطع أراضي العمارات بالحي الأول، بالمجاورة (4)، من 495: 542، يوم الثلاثاء 1 /6/ 2021، والقطع من 600: 650، يوم الأربعاء 2 /6 /2021، والقطع من 651: 680، يوم الخميس 3 /6 /2021، وقطع الأراضي بالمجاورة (3) من 1: 50، يوم الأحد 6/6 /2021، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 7 /6 /2021، والقطع من 101: 150، يوم الثلاثاء 8 /6 /2021، والقطع من 151: 200، يوم الأربعاء 9/ 6 /2021، والقطع من 201: 250، يوم الخميس 10 /6 /2021، والقطع من 251: 300، يوم الأحد 13/ 6 /2021، والقطع من 301: 350، يوم الإثنين 14 /6 /2021، والقطع من 351: 400، يوم الثلاثاء 15 /6 /2021، والقطع من 401: 450، يوم الأربعاء 16 /6 /2021، والقطع من 451: 494، يوم الخميس 17 /6/ 2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»: سيتم تسليم قطع أراضي الفيلات بالحي الثاني، بالمجاورة (2)، من 1: 50، يوم الأحد 20 /6 /2021، والقطع من 51: 100، يوم الإثنين 21 /6 /2021، والقطع من 101: 143، يوم الثلاثاء 22 /6 /2021، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23 /6 /2021، ويوم الخميس 24 /6/ 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.