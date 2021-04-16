شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقه لاختيار الأفضل بين المحطات الارتوازية بمياه أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء مسابقة لاختيار أفضل المحطات الارتوازية على مستوي كافة قطاعات الشركة، وفقا لعدد من المعايير، منها اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على المظهر العام لمحطات المياه والموقع العام المحطة.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أن إجراء مثل تلك المسابقات يضمن خلق بيئة عمل مثالية هادفة وتحقيق التنافس بين العاملين ورفع مؤشرات الأداء، وخلق بيئة عمل آمنة بالالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من قبل إدارة العلاقات العامة وإدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة الرقابة والمتابعة لتقييم أداء المحطات وفق معايير محددة تمثلت في الالتزام بإجراءات التشغيل القياسية، وتحديد ساعات التشغيل وتسجيل بيان التشغيل، والدراية الكاملة للفنيين والمشرفين بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على الموقع العام للمحطة ونظافتها والالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بالزي الموحد (الرسمي).

وأوضح أنه يتم التقييم كل ثلاثة شهور متتالية بترشيح من مدير المنطقة وبناء على تقييم اللجنة الثلاثية المشكلة على مستوي القطاع ثم على مستوي الشركة، بما يضمن انتظام العمل داخل تلك المحطات بصورة مثالية وانعكاسه على كفاءة التشغيل.