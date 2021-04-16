شكرا لقرائتكم خبر عن «رمضان شهر القرآن» .. موضوع خطبة الجمعة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «رمضان شهر القرآن.. دعوة للتأمل في عظمة كتاب الله عز وجل».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الله فضل شهر رمضان علي باقي الشهور واختصه بفضائل عديدة من أعظمها نزول القرآن الكريم علي نبينا فيه.

وأشار «جمعة» إلي أن الصيام وقراءة القران يكونان سببًا في نجاة العبد يوم القيامة، فقراءة القرآن ينبغي ألا تقف عند حدود التلاوة دون فهم معاني القرآن ومقاصده وغاياته.

ولفت إلى أن المتأمل لكتاب الله يجده عامرًا بالآيات الدالة علي عظمة الخالق سبحانه وتعالي وبيان مظاهر قدرته سواء في خلق الكون أو خلق الإنسان، وأن العلماء في عصرنا الحديث يؤكدون كل يوم حقائق علمية وكونية أثبتها القرآن الكريم منذ قرون.

وقال «جمعة» إنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.