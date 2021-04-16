شكرا لقرائتكم خبر عن الزيتون بـ 48 والشعبي بـ 10 جنيه .. سعر المخللات رابع أيام رمضان فى مصر الجمعة 16-4 -2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محال بيع المخللات الشعبى والفاخر في مصر، ارتفاعاً في سعر المخللات رابع أيام شهر رمضان الكريم، حيث يعتبر طبق المخلل من أهم وأشهر الاطباق على الموائد المصرية خلال شهر رمضان.

«المصرى اليوم» تنشر أسعار بأنواعها رابع أيام رمضان اليوم الجمعة كالتالى:

سعر كيلو مخلل خيار القش بـ60 جنيه

سعر كيلو مخلل الزيتون الأسبانى يتراوح بين 40 جنيه وحتى 48 جنيه

سعر مخلل الزيتون التفاحى بـ 40 جنيه

سعر مخلل زيتون كلاماتا الحجم الكبير بـ 60 جنيه

سعر مخلل الكرنب السادة بـ 20 جنيه

سعر مخلل اللفت الفاخر بـ 20 جنيه

سعر مخلل الخيار البلدي بـ 24 جنيه

سعر مخلل المشكل بـ 10 جنيه

سعر مخلل الفلفل البلدى بـ 20 جنيه

سعر مخلل الجزر السادة بـ 20 جنيه

سعر مخلل البصل الفاخر بـ 70 جنيه

سعر مخلل الفلفل المكسيكى بـ 28 جنيه

سعر مخلل الزيتون المخلى بـ 32 جنيه

سعر مخلل الليمون بـ 16 جنيه

سعر مخلل الزيتون الاصفر السيوى بـ 28 جنيه

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