شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفاض طفيف» .. سعر الذهب فى مصر وعالميا اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب في مصر، في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، 16 أبريل 2021، ولكن بشكل طفيف بعدما حقق ارتفاعا كبيرا مساء الخميس، وكان الذهب بدأ الارتفاع منذ صباح الخميس محققا زيادة قدرها 13 جنيها في 24 ساعة، وحقق سعر الذهب في مصر للعيار 21 الأكثر انتشارًا انخفاضا بقيمة جنيه فقط عن سعره مساء الخميس

وحقق سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات اليوم الجمعة في التعاملات الفورية انخفاضا طفيفا أيضا حيث انخفضت الأوقية «الأونصة»، بقيمة 2 دولار فقط بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو خلال الدورة الأسيوية حسب تصنيف كومكس بنسبة 0.08% رغم ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.10%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في بداية التعاملات صباح اليوم الجمعة، 777.77 جنيه، وكانت في نهاية التعاملات، مساء الخميس، 778.78 جنيه، بينما كانت في صباح الخميس 770.89 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في بداية التعاملات اليوم الجمعة، 1،763.10 $، وكانت في نهاية التعاملات مساء الخميس، 1،765.34 $، بينما كانت في صباح الخميس 1،746.49 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في نهاية التعاملات مساء الخميس 15 أبريل 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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