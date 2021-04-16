شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تعلن عن رش وتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن رش وتطهير المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية بالتنسيق مع المديريات المعنية قامت بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس وصلاة التراويح ، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وناشد «جمعة» المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍّ، وارتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل.

ووجّه «جمعة» خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.