شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح عدد من المنشآت في جامعة العريش بمناسبة العيد القومي لشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء عن افتتاح عدد من المنشآت في الحرم الجامعي، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكري تحرير سيناء في الخامس والعشرين من يناير.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أنه سيتم افتتاح عدد من مبانى الكليات والمدرجات وإسكان الطلبة وصالة الألعاب الرياضية ومبني المعامل ودار الضيافة.

وأشار «الدمرداش» إلى أن الافتتاحات بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة.

وأوضح أن القرار الجمهوري رقم 147 لسنة 2016 أقر إنشاء جامعة العريش وفصلها عن جامعة قناة السويس، لافتًا إلي أنها تضم 12 كلية ومعهداً للدراسات البيئية.