شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي يبحث مع سفير الهند التعاون في حياة وكريمة والمراكز الحرفية بالصعيد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أجيت جوبتيه سفير الهند الجديد بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلى السفارة الهندية.

وقال بيان صحفي الجمعة، إنه في بداية اللقاء هنأ الوزير السفير الهندي بمناسبة توليه مهام منصبه بالقاهرة، مشيداً بمستوى التعاون بين الوزارة والسفارة الهندية خلال السنوات الماضية خاصة في مجال تقديم المنح التدريبية في مجالات التنمية المحلية واللامركزية والتى استفاد منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية عدد من العاملين بالوزارة والمحافظات خاصة في قطاعات (الحكم المحلي، تكنولوجيا المعلومات IT، وإدارة الانتخابات المحلية).

وأكد وزير التنمية المحلية على عمق العلاقات المصرية الهندية المشتركة والتى تعود لعهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند جواهر لال نهرو، مؤكداً أن العلاقات شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى التأثير الإيجابى للمنح والدورات التدريبية على مستوي الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، معرباً عن تطلع الوزارة لمواصلة هذه البرامج والمنح مرة أخرى في حال عودتها وإنتهاء جائحة كورونا.

واستعرض «شعراوي» الدور المهم الذي يقوم به مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وإمكانية تبادل الخبرات والتعاون بين المعاهد المتخصصة في الهند خاصة معهد أحمد أباد للإدارة العليا في مجالات إعداد قادة المستقبل وكوادر التنمية المحلية، كما أستعرض بعض تفاصيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» و«برنامج تطوير الريف المصرى»، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، للنهوض بمستوى حياة المواطنين بالقرى والمراكز المحلية المستهدفة وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً بصورة مستدامة.

وأكد على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المراكز الحرفية بالمحافظات والبالغ عددها 78 مركزاً حرفياً في توفير فرص عمل للمواطنين بالقرى بما يساعد على تحسين مستوي معيشتهم، مشيرا إلى إمكانية الإستفادة من الجانب الهندي وتبادل الخبرات في ذلك المشروع المهم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تطرق وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات في إطار متابعة رئيس الجمهورية لها، ورحب شعراوى بإمكانية تبادل الخبرات مع الهند في هذا المجال الحيوى للدولة المصرية وبحث توفير دورات تدريبية للكوادر المحلية العاملة في مجال المخلفات الصلبة عبر الفيديو كونفرانس وبرامج التواصل الحديثة.

من جانبه، أعرب السفير الهندي عن رغبته في دعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي، التي وصفها بأنها وطيدة وقديمة وراسخة، وتطلعه للبدء في صفحة جديدة من علاقات التعاون بين الوزارة والحكومة الهندية لاستكمال أطر العلاقات المختلفة، معرباً عن استعداده للمشاركة في خطة الوزارة لتدريب الكوادر المحلية والعمل على تطوير أداء الإدارة المحلية.

كما طلب السفير الهندي زيارة لبعض القرى المستهدفة في مبادرة حياة كريمة وبرنامج تطوير الريف المصرى للتعرف على بعض الإحتياجات والتى يمكن للهند القيام بها في المشروعات والقطاعات الحيوية، كما أبدي الجانب الهندى استعداده للمشاركة في تطوير 3 من المراكز الحرفية بمحافظات الصعيد لتكون بمثابة نموذج مميز يتم تكراره في باقى المحافظات.

كما تم بحث التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير دخل ثابت للأسر في القرى الأكثر احتياجاً، حيث تطرق السفير الهندي لتجربة المؤسسات الهندية العاملة في ترويج المنتجات التراثية والحرفية واليدوية لسكان المناطق الفقيرة للمساعدة في بيعها وتسويقها داخلياً وخارجياً وعلى رأسها مؤسسة (قاضي)، والتى يرعاها بنفسه رئيس وزراء الهند.

كما شهد اللقاء بحث الاستفادة من تجربة الهند فيما يخص «منصة أيادى مصر للحرف اليدوية»، والتى أطلقتها الوزارة منذ عدة أسابيع لدعم الصناعات الحرفية والتراثية التي تتميز بها بعض القرى في المحافظات والمساعدة في تسويق وبيع تلك المنتجات، وذلك لما للهند من تجربة رائدة في أسواق الحرف اليدوية، ومنها سوراج كوند في مدينة فريدة آباد، ومنها سوق امبريوم في مدينة انتيجار.

وأشار السفير إلى أن التحديات الموجودة في البلدين مشتركة في عدد من المجالات ويمكن أن نعمل معاً لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق مصلحة الشعبين.

وأعرب السفير الهندي عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم والتعاون المطلوب والخبرات الممكنة مع وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات التدريب والمخلفات.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة بين الجانبين لإعداد خطة عمل لتنفيذ كل الموضوعات والنقاط التي تم إثارتها وبحثها في اللقاء والبدء في تنفيذها.

وزير التنمية المحلية يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث لتعاون المشترك