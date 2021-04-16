شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شخصًا جديدًا يتلقون الجرعة الأولي من لقاح كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي 50 شخصًا جديدًا الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح إلي 700 شخص.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا، بما في ذلك من عطلات.

وأضاف فتحي عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.