شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجة الحرارة في رابع أيام رمضان بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجة الحرارة بمختلف مدن محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان المبارك، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارًا، معتدل خلال فترات الليل.

وتراوحت درجات الحرارة ما بين 15 و33 درجة، حيث سجلت مدينة العريش العاصمة درجات حرارة ما بين 16 و22 درجة، وسجلت مدينة رفح درجات حرارة ما بين 15 و23 درجة، وسجلت مدن وسط سيناء «الحسنة ونخل» درجات حرارة ما بين 19 و33 درجة.

وجاءت حالة الأمواج في البحر الأبيض المتوسط خفيفة إلى معتدلة، حيت تراوح ارتفاع الموج ما بين المتر والمتر وربع المتر، فيما انتظم العمل في ميناء العريش البحري لتصدير الأسمنت والملح.