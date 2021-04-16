شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تبدأ تسليم أراضى "الإسكان المتميز" لحاجزيها بمدينة ناصر الجديدة يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وقال المهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إنه سيتم تسليم قطع أراضى العمارات بالحى الأول، بالمجاورة (4)، من 495 : 542، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 600 : 650، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 651 : 680، يوم الخميس 3/6/2021، وقطع الأراضى بالمجاورة (3) من 1 : 50، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 101 : 150، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 151 : 200، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 201 : 250، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 251 : 300، يوم الأحد 13/6/2021، والقطع من 301 : 350، يوم الإثنين 14/6/2021، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 15/6/2021، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 16/6/2021، والقطع من 451 : 494، يوم الخميس 17/6/2021.
أضاف "عبد الله"، سيتم تسليم قطع أراضى الفيلات بالحى الثانى، بالمجاورة (2)، من 1 : 50، يوم الأحد 20/6/2021، والقطع من 51 : 100، يوم الإثنين 21/6/2021، والقطع من 101 : 143، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتم تخصيص يوم الأربعاء 23/6/2021، ويوم الخميس 24/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.